МВД пресекло незаконную добычу бурого угля в Приамурье

02 декабря 2025, 08:18

Фото: iStock/Chalabala

В Приамурье правоохранители остановили группу, занимающуюся незаконной добычей бурого угля. Ущерб, причиненный государству, составил более 65 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.





По ее словам, злоумышленники не имели лицензий на пользование недрами и не оформляли необходимые документы. Они успели извлечь свыше 18 тысяч кубометров угля.



На месте преступления обнаружили экскаватор, два бульдозера и два грузовых автомобиля. Также изъяли значительное количество незаконно добытого бурого угля.





«По данному факту следователем ОМВД России "Завитинское" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части четвертой статьи 158 УК РФ», — добавила официальный представитель МВД РФ.