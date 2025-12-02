Mash: водитель с инсультом спровоцировал массовое ДТП в Красноярске
Водитель с инсультом спровоцировал массовое ДТП в Красноярске. Об этом сообщает телеграм-канал Kras Mash.
Авария произошла ночью на Свободном. Ее виновник двигался к повороту на Лесопарковую, но в какой-то момент ускорился. На кадрах с места происшествия видно, как иномарка врезалась в автомобиль, после чего тот столкнулся с еще одной машиной.
«Пока владельцы разбирались, что к чему, одна из машин укатилась и зацепила другую», – говорится в публикации.