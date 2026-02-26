Россиянин заманивал жителей СНГ в рабство в колл-центры Мьянмы
Россиянин заманивал жителей СНГ в рабство в колл-центры Мьянмы. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
35-летний Сергей из РФ, ставший «охотником за головами» для мафии Мьянмы, заманивал жителей СНГ в мошеннические колл-центры Таиланда. Многие из обманутых затем попадали в рабство на территории Мьянмы.
Россиянин жил в Бангкоке с местной девушкой, работавшей в элитном массажном салоне. Она помогала ему в преступной деятельности. За полгода их доходы достигли 3 миллионов рублей. Во время обысков у пары обнаружили более девяти поддельных банковских карт, сим-карты, три смартфона и ноутбук.
Скрываясь от тайской полиции, Сергей несколько месяцев носил накладную бороду и солнцезащитные очки. Он старался обналичивать свою прибыль через банкоматы в туристических зонах, используя левые карты. Мужчину арестовали в Таиланде, ему грозит пять лет тюрьмы.
