Россиянин заманивал жителей СНГ в рабство в колл-центры Мьянмы

Фото: iStock/Sergei-Q

Россиянин заманивал жителей СНГ в рабство в колл-центры Мьянмы. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.



35-летний Сергей из РФ, ставший «охотником за головами» для мафии Мьянмы, заманивал жителей СНГ в мошеннические колл-центры Таиланда. Многие из обманутых затем попадали в рабство на территории Мьянмы.

Россиянин жил в Бангкоке с местной девушкой, работавшей в элитном массажном салоне. Она помогала ему в преступной деятельности. За полгода их доходы достигли 3 миллионов рублей. Во время обысков у пары обнаружили более девяти поддельных банковских карт, сим-карты, три смартфона и ноутбук.

Скрываясь от тайской полиции, Сергей несколько месяцев носил накладную бороду и солнцезащитные очки. Он старался обналичивать свою прибыль через банкоматы в туристических зонах, используя левые карты. Мужчину арестовали в Таиланде, ему грозит пять лет тюрьмы.

Екатерина Коршунова

