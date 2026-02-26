26 февраля 2026, 08:39

SHOT: Россиянин заманивал жителей СНГ в рабство в колл-центры Мьянмы

Фото: iStock/Sergei-Q

Россиянин заманивал жителей СНГ в рабство в колл-центры Мьянмы. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.