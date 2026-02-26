В Красноярском крае задержали мужчину с почти 600 граммами марихуаны
В Красноярском крае автоинспекторы задержали 42-летнего мужчину, у которого нашли почти 600 граммов марихуаны. Об этом пишет Telegram-канал «360 ЧП».
Патруль остановил машину по стандартной проверке, но пассажир проявил явную нервозность и подозрительность. При досмотре под курткой курьера обнаружили два мешка с наркотиком. Общий вес изъятого вещества составил 588 граммов. Теперь мужчине грозит серьезное наказание — до 10 лет лишения свободы. Ситуация подчеркивает важность внимательности правоохранителей и необходимость соблюдения закона.
Ранее стало известно, что российской тату-художнице Ксении Варламовой грозит пожизненное лишение свободы по делу о выращивании марихуаны на индонезийском острове Бали.
