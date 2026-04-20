Бомж с игрушечным пистолетом ограбил аптеку во Владивостоке, угрожая сотруднице
Во Владивостоке бомж с игрушечным пистолетом ограбил аптеку. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash со ссылкой на полицию Приморского края.
Согласно материалу, 36-летний мужчина вломился в аптеку на улице Луговая и похитил перевязочные материалы. Его действия зафиксировали камеры видеонаблюдения — злоумышленник подошел к прилавку, достал черный «пистолет» и направил его на работницу. Факт существования записи инцидента позволил быстро задержать мужчину.
Правоохранительные органы выяснили, что ограбивший аптеку гражданин уже был судим ранее. Следователи возбудили новое уголовное дело по статье о разбое. Теперь преступнику грозит до десяти лет лишения свободы. Сейчас он находится в следственном изоляторе.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Чите сотрудники ФСБ России по Забайкальскому краю задержали россиянина, который за деньги собрал компромат на местную жительницу и передал все материалы заказчику.
