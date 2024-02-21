Россиянин заминировал автомобиль родственника огнетушителем

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В Краснодаре арестовали мужчину, который положил под автомобиль родственника самодельное взрывное устройство в корпусе огнетушителя. Об этом сообщили в краевом ГУМВД.
Ранее в полицию Краснодара обратился местный житель, заявив, что видел родственника около своего дома. Он положил странный предмет под авто и скрылся. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и Росгвардии и обнаружили под машиной огнетушитель. Территорию оцепили, а жителей трех домов эвакуировали.
Под иномаркой оказалось самодельное взрывное устройство и обезвредили его. Установившему его мужчине предъявлено обвинение, он заключен под стражу.
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Под иномаркой оказалось самодельное взрывное устройство и обезвредили его. Установившему его мужчине предъявлено обвинение, он заключен под стражу.
«Расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств)», — сообщает ГУМВД по региону.
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Алина Юрчак