Россиянин запер, избил и изнасиловал знакомую во время застолья

02 мая 2026, 16:38

Суд в Архангельске приговорил мужчину к 6 годам колонии за изнасилование гостьи

В Архангельске суд вынес приговор 36-летнему мужчине. Он запер гостью в квартире, где избил и изнасиловал её. Об этом сообщила пресс-служба Исакогорского районного суда.