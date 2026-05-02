Россиянин запер, избил и изнасиловал знакомую во время застолья
В Архангельске суд вынес приговор 36-летнему мужчине. Он запер гостью в квартире, где избил и изнасиловал её. Об этом сообщила пресс-служба Исакогорского районного суда.
Инцидент произошёл в сентябре прошлого года. Ранее судимый мужчина и его сожительница пригласили знакомую в гости. Во время застолья возник конфликт. Хозяева набросились на женщину с кулаками, затем мужчина разбил её телефон и запер дверь.
Избитая гражданка провела в заточении более суток. Когда сожительница отлучилась, злоумышленник, угрожая физической расправой, надругался над жертвой. Позже мужчина заснул, и его избранница отпустила потерпевшую.
Женщина написала заявление в полицию. Суд признал гражданина виновным по трём статьям УК РФ и назначил ему шесть лет колонии общего режима. Кроме того, осуждённый выплатит потерпевшей 400 тысяч рублей.
