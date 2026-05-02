В Новосибирске пьяная толпа устроила побоище в сквере на глазах у зрителей
В Первомайском сквере Новосибирска в ночь на 2 мая произошла массовая драка. Об этом сообщает Telegram-канал «Анонимный Новосибирск».
Участники потасовки — молодые люди в состоянии алкогольного опьянения. Они устроили схватку на глазах у множества других посетителей сквера. Очевидцы сняли происходящее на видео.
На кадрах видно, как большое количество людей нападает друг на друга. Участники бьют друг друга руками и ногами, некоторые падают на землю. На заднем плане другие граждане бегут на высокой скорости в неизвестном направлении.
Отмечается, что в ту же ночь в парке и прилегающих районах произошло ещё несколько стычек. Кроме того, многочисленные посетители сквера закидали его мусором: бутылками, упаковками от еды и окурками. Полицейские проводят проверку и устанавливают всех участников конфликта.
