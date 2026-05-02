В Орске два автомобиля провалились в яму с водой
В Орске на улице Омской два автомобиля провалились в яму с водой. Об этом сообщает сообщество во «ВКонтакте» «ОРСК | ORSK.ru».
Яма образовалась на месте провала асфальтового покрытия. Вода в выбоине полностью скрыла переднюю часть одной из машин — «Лады». Владелица автомобиля рассказала, что глубина ямы достигла примерно одного метра.
Женщина отметила: выбраться самостоятельно она бы не смогла. На помощь ей пришли неравнодушные прохожие. Спустя несколько минут после первого инцидента в ту же яму попал ещё один автомобиль. Таким образом, под воду ушли две машины.
Ранее сообщалось о чрезвычайном происшествии в Свердловской области, где рейсовый автобус врезался в жилой дом.
