На Урале автобус с пассажирами влетел в жилой дом

В городе Нижние Серги на юго-западе Свердловской области рейсовый автобус врезался в жилой дом. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.



По словам очевидцев, водитель внезапно почувствовал себя плохо за рулём. В этот момент в салоне автобуса находились пассажиры. Транспортное средство потеряло управление и совершило наезд на стену жилого дома. В результате инцидента никто не пострадал.

В Госавтоинспекции уточнили, что автоинспекторы оперативно прибыли на место происшествия. Они помогли шофёру составить процессуальные документы. Сотрудники ведомства призвали всех водителей проявлять предельную бдительность и осторожность при управлении транспортом.

Ранее в Оренбургской области легковушка снесла двух пешеходов на перекрёстке.

Ольга Щелокова

