На Урале автобус с пассажирами влетел в жилой дом
В городе Нижние Серги на юго-западе Свердловской области рейсовый автобус врезался в жилой дом. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
По словам очевидцев, водитель внезапно почувствовал себя плохо за рулём. В этот момент в салоне автобуса находились пассажиры. Транспортное средство потеряло управление и совершило наезд на стену жилого дома. В результате инцидента никто не пострадал.
В Госавтоинспекции уточнили, что автоинспекторы оперативно прибыли на место происшествия. Они помогли шофёру составить процессуальные документы. Сотрудники ведомства призвали всех водителей проявлять предельную бдительность и осторожность при управлении транспортом.
Ранее в Оренбургской области легковушка снесла двух пешеходов на перекрёстке.
