Россиянин зарубил брата мачете и сжёг, чтобы перестать выпивать

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Житель Башкирии жестоко убил своего брата, зарубив его мачете, а затем сжёг его тело. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.
При этом скрывать преступление долго он не смог – сначала рассказал племяннице, а потом признался во всём следователям.
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