Mash: тело прибывшего на вызов педиатра нашли под окнами элитного ЖК в Москве
Врача без признаков жизни обнаружили под окнами элитного жилого комплекса на севере Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Известно, что все произошло в ночные часы. Педиатр прибыл на вызов и поднялся на 18-й этаж, где его ждал заболевший ребенок. По словам консьержа, он видел, как бригада зашла в квартиру. Спустя некоторое время тело медика нашли вблизи дома.
Затем на место прибыла еще одна карета скорой помощи. Коллеги пытались спасти специалиста, но их усилия оказались тщетны. Других подробностей на данный момент нет.
Ранее сообщалось, что на западе Москвы мужчина выпал из окна, а в его квартире нашли еще один труп.
