Россиянин зашил возлюбленную после того, как изрезал ее в Петербурге
В Санкт-Петербурге суд заключил под стражу мужчину, который в ходе ссоры нанес своей возлюбленной множественные ножевые ранения, после чего попытался самостоятельно зашить их. Инцидент произошел на почве употребления алкоголя и конфликта из-за наркотиков, сообщили в Объединенной пресс-службе судов города «Ленте.ру».
По данным следствия, мужчина выпил полтора литра джина в ожидании девушки с работы. Когда она вернулась, между ними вспыхнула ссора.
Сначала злоумышленник ударил потерпевшую проводом, затем набросился на нее с молотком и гаечным ключом. Выходя из дома, он прихватил с собой нож. На улице мужчина нанес им девушке пять ударов. Заметив кровь, он раздел пострадавшую, обработал раны и зашил их.
Сам обвиняемый признал вину и пожелал возлюбленной скорейшего выздоровления. Со своей стороны потерпевшая пояснила, что нападение произошло после того, как она отказалась принести ему наркотики.