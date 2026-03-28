Жениха изрезали ножом после свадьбы в Ленобласти
В Ленинградской области 18-летний гость изрезал ножом 24-летнего жениха в ночь после свадьбы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
По версии следствия, все произошло 27 марта в квартире на Посадской улице в Кронштадте. Днем пострадавший сыграл свадьбу, а ночью компания продолжила празднование у него дома. По предварительным данным, между женихом и его гостем из Тувы возник конфликт, в ходе которого второй ударил первого ножом.
Прибывшие на место полицейские обнаружили виновника торжества с множественными ножевыми ранениями. Подозреваемого задержали, в отношении него возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Читайте также: