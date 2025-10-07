Неизвестные изрезали мэра города в Германии посреди улицы
Неизвестные напали на новоизбранного мэра немецкого города Хердекке, 57-летнюю Ирис Штальцер, нанеся ей не менее 13 ножевых ранений. Об этом пишет газета Bild.
По ее данным, несколько мужчин набросились с ножом на политика посреди улицы. Израненная женщина смогла добраться до своего дома, где ее нашел сын. Сейчас за ее жизнь борются врачи. В это время сотрудники полиции работают на месте происшествия и разыскивают нападавших. Мотив их действий также выясняется.
«(Это преступление — прим. ред.) необходимо расследовать как можно скорее. Мы опасаемся за жизнь избранного бургомистра Ирис Штальцер и надеемся на ее полное выздоровление», — приводит слова канцлера Фридриха Мерца издание OVB Online.Ирис Штальцер, представляющая Социал-демократическую партию Германии, вступила в должность 28 сентября после победы на выборах, набрав 52,8% голосов во втором туре. Она должна приступить к новым обязанностям 1 ноября.