Неизвестные изрезали мэра города в Германии посреди улицы

07 октября 2025, 16:04

Фото: iStock/zoka74

Неизвестные напали на новоизбранного мэра немецкого города Хердекке, 57-летнюю Ирис Штальцер, нанеся ей не менее 13 ножевых ранений. Об этом пишет газета Bild.





По ее данным, несколько мужчин набросились с ножом на политика посреди улицы. Израненная женщина смогла добраться до своего дома, где ее нашел сын. Сейчас за ее жизнь борются врачи. В это время сотрудники полиции работают на месте происшествия и разыскивают нападавших. Мотив их действий также выясняется.

«(Это преступление — прим. ред.) необходимо расследовать как можно скорее. Мы опасаемся за жизнь избранного бургомистра Ирис Штальцер и надеемся на ее полное выздоровление», — приводит слова канцлера Фридриха Мерца издание OVB Online.