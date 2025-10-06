В Москве таксист-мигрант устроил расправу над пассажирками из-за мелочи
В Москве таксист проявил агрессию к двум пассажиркам из-за спора о сдаче. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости 18+».
Девушки рассказали, что оплатили стоимость поездки по счётчику, но у них не оказалось 20 рублей для полного расчёта. Между ними и водителем произошёл словесный конфликт.
После этого пассажирки нашли необходимую мелочь и вернулись к автомобилю. Однако водитель, который является мигрантом, отказался принимать деньги, начал угрожать женщинам и нанёс одной из местных жительниц удар.
Ранее сообщалось о шокирующем происшествии в Подмосковье, где около 500 мигрантов на лошадях устроили игру с тушей мёртвого козла.
Читайте также: