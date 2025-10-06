«Не на автомобиле»: Раскрыта главная загадка пропавших туристов на Камчатке
Камчатские туристы, которых считали пропавшими, вышли на связь. Глава регионального МЧС Сергей Лебедев сообщил, что группа нашлась в районе урочища «Аквариум». Его слова приводит РЕН ТВ.
Ранее поступала информация о шести пропавших туристах, которые отправились в лес в Елизовском районе. В день их выезда в районе шёл сильный мокрый снег.
По уточнённой информации, туристы отправились в путь не на автомобиле, а на моторных лодках. В настоящее время они возвращаются домой и не нуждаются в помощи. Спасатели прекратили поисковую операцию. Лебедев предположил, что заявитель ошибся в дате возвращения группы.
