«Не на автомобиле»: Раскрыта главная загадка пропавших туристов на Камчатке

06 октября 2025, 08:10

Пропавшая на Камчатке группа туристов вышла на связь и возвращается домой

Фото: Istock/Poike

Камчатские туристы, которых считали пропавшими, вышли на связь. Глава регионального МЧС Сергей Лебедев сообщил, что группа нашлась в районе урочища «Аквариум». Его слова приводит РЕН ТВ.