На трассе в Брянской области микроавтобус с детьми попал в лобовое ДТП

В ДТП на трассе М-3 под Брянском пострадали десять детей и девять взрослых
Фото: УМВД России по Брянской области

В Брянской области легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом. Более 20 человек получили травмы, среди них десять детей. Об этом сообщает региональный главк МВД.



В ведомстве отметили, что столкновение не привело к гибели людей. Медики доставили в больницу десять несовершеннолетних и девять взрослых из микроавтобуса, а также водителей обоих транспортных средств.

Авария произошла в 8:50 по московскому времени на 367-м километре трассы М-3 в Брянском районе. По предварительной информации, водитель Chevrolet выехал на полосу встречного движения и врезался в микроавтобус с детьми.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Они выясняют причины и все обстоятельства ДТП. Прокуратура Брянской области начала проверку по факту аварии.

Ольга Щелокова

