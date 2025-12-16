На трассе в Брянской области микроавтобус с детьми попал в лобовое ДТП

16 декабря 2025, 13:35

В ДТП на трассе М-3 под Брянском пострадали десять детей и девять взрослых

Фото: УМВД России по Брянской области

В Брянской области легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом. Более 20 человек получили травмы, среди них десять детей. Об этом сообщает региональный главк МВД.