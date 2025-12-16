На трассе в Брянской области микроавтобус с детьми попал в лобовое ДТП
В Брянской области легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом. Более 20 человек получили травмы, среди них десять детей. Об этом сообщает региональный главк МВД.
В ведомстве отметили, что столкновение не привело к гибели людей. Медики доставили в больницу десять несовершеннолетних и девять взрослых из микроавтобуса, а также водителей обоих транспортных средств.
Авария произошла в 8:50 по московскому времени на 367-м километре трассы М-3 в Брянском районе. По предварительной информации, водитель Chevrolet выехал на полосу встречного движения и врезался в микроавтобус с детьми.
На месте происшествия работают сотрудники полиции. Они выясняют причины и все обстоятельства ДТП. Прокуратура Брянской области начала проверку по факту аварии.
