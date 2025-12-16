В Москве задержали футболиста за продажу наркотиков
В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали футболиста Медиалиги Артура Закиева. Издание Sport Baza сообщает, что задержание связано с подозрением в сбыте наркотиков.
По имеющейся информации, 22-летний спортсмен получил накануне сумку, в которой находилось 10 миллионов тенге. Эта сумма эквивалентна примерно 1,5 миллиона рублей.
Закиев планировал обменять эту валюту. После обмена, как предполагают следователи, он должен был передать ампулы с сильнодействующим препаратом третьему лицу. В настоящее время Артур Закиев находится в следственном изоляторе. Решается вопрос о мере пресечения.
Футбольная карьера задержанного включала выступления за клуб «Бухара» из Узбекистана, а также за российские команды: красногорский «Зоркий», ульяновскую «Волгу» и ростовский «СКА», который представляет Медиалигу.
