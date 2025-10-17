Россиянин жестоко расправился с родной сестрой и её супругом, его разыскивают

17 октября 2025, 14:44

В Каменске-Шахтинском разыскивают мужчину по подозрению в двойном убийстве

Фото: Istock/Daniel Tadevosyan

В Каменске-Шахтинском 17 октября произошло убийство. Мужчина зарезал свою сестру и её мужа в микрорайоне Заводском. Об этом сообщает ГУ МВД по Ростовской области.