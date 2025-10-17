Россиянин жестоко расправился с родной сестрой и её супругом, его разыскивают
В Каменске-Шахтинском 17 октября произошло убийство. Мужчина зарезал свою сестру и её мужа в микрорайоне Заводском. Об этом сообщает ГУ МВД по Ростовской области.
Фёдор Миляев приехал к родственникам в гости. Во время встречи у них возник конфликт. По предварительной информации, Миляев взял нож и нанёс им смертельные ранения сестре. Когда её супруг попытался вмешаться, он тоже погиб от ударов.
После этого подозреваемый скрылся с места преступления. Так как его автомобиль зарегистрирован в другом регионе, он мог уехать из Ростовской области в ту же ночь. Полиция объявила в розыск 49-летнего Фёдора Миляева.
Его приметы: рост 170-180 см, крепкое телосложение, короткие волосы и борода. Возраст на вид — до 50 лет. Мужчина может находиться за рулём серого автомобиля «Рено Логан» с госномером H966EO 181.
Читайте также: