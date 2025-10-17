«Для себя»: Полиция нашла в гараже россиянина 3,5 кг каннабиса
В Якутии полицейские задержали 40-летнего жителя Хангаласского района по подозрению в хранении наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Саха (Якутия).
Правоохранители провели оперативно-разыскные мероприятия и обнаружили в гараже мужчины крупную партию растительного сырья. Следствие установило, что это каннабис. Его общий вес превысил 3,5 килограмма.
По версии следствия, мужчина собирал дикорастущую коноплю недалеко от своего дома и сушил её для личного употребления. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Ранее в деревне под Наро-Фоминском нашли лабораторию по производству мефедрона.
Читайте также: