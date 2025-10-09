Россиянин жестоко расправился с соперником из-за бывшей сожительницы

09 октября 2025, 18:12

В Воронежской области задержали мужчину по подозрению в убийстве знакомого

Фото: Istock/Andranik Hakobyan

В Воронежской области возбудили уголовное дело после гибели 56-летнего мужчины. Конфликт произошёл в городе Поворино вечером 3 октября в квартире погибшего. Подробности сообщает Telegram-канал «TV Губерния. Воронеж».