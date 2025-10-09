Россиянин жестоко расправился с соперником из-за бывшей сожительницы
В Воронежской области возбудили уголовное дело после гибели 56-летнего мужчины. Конфликт произошёл в городе Поворино вечером 3 октября в квартире погибшего. Подробности сообщает Telegram-канал «TV Губерния. Воронеж».
41-летний местный житель пришёл в гости к знакомому и обнаружил там свою бывшую сожительницу. Недавно она рассталась с ним и начала жить с новым избранником. Между мужчинами возникла ссора, которая перешла в драку.
Подозреваемый начал избивать 56-летнего хозяина квартиры, нанося ему множественные удары по голове и телу. После этого он увёл женщину к себе домой, где применил к ней силу и причинил тяжёлые травмы.
На следующий день сын погибшего, не дозвонившись отцу, пришёл к нему домой и обнаружил его без сознания. Медики, которых вызвали родственники, доставили пострадавшего в больницу, но врачи не смогли его спасти. Мужчина скончался от травм. Подозреваемого задержали, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
