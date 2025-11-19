Россиянин жестоко расправился с заподозренным в угоне мужчиной

19 ноября 2025, 10:36

Во Владивостоке осудят мужчину за убийство из-за подозрения в угоне

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Во Владивостоке осудят мужчину за убийство из-за подозрения в угоне. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по региону.