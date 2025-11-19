Россиянин жестоко расправился с заподозренным в угоне мужчиной
Во Владивостоке осудят мужчину за убийство из-за подозрения в угоне. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по региону.
Согласно информации следствия, в феврале 1999 года мужчина находился вблизи пляжа «Змеинка». Там он вместе с сообщником нанес 23-летнему молодому человеку травмы, несовместимые с жизнью. После этого злоумышленники попытались сжечь тело жертвы. Мотивом преступления стало подозрение в угоне автомобиля, которое возникло у фигурантов в отношении потерпевшего.
В ходе расследования уголовных дел прошлых лет был найден свидетель расправы. Его показания подтвердили причастность к преступлению. Подозреваемый в настоящее время знакомится с материалами уголовного дела, а его соучастник находится в розыске.
