Пожар охватил торговый центр «Фортуна» в Пензе
Пожар вспыхнул утром 19 ноября в складском помещении торгового центра «Фортуна» в Пензе. Об этом сообщили в управлении МЧС по региону.
Около 07:14 мск в спасательные службы поступило сообщение о возгорании на улице Калинина. По данным ведомства, загорелась кровля складского помещения торгового центра.
Спасатели активно борются с пламенем. Информация о возможных пострадавших уточняется.
