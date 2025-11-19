У самолета с пассажирами отказали тормоза при посадке в Таджикистане

19 ноября 2025, 10:08

У самолета Nordwind отказали тормоза при посадке в Бохтаре

Фото: iStock/rebius

У самолета российской авиакомпании Nordwind отказали тормоза при посадке в Таджикистане днем 18 ноября. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».