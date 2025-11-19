У самолета с пассажирами отказали тормоза при посадке в Таджикистане
У самолета российской авиакомпании Nordwind отказали тормоза при посадке в Таджикистане днем 18 ноября. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».
Самолет, прибывший в Бохтар из Москвы, едва не выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы из-за неисправности системы автоматического торможения. Пилоты смогли успешно остановить лайнер, однако при резком торможении по стойкам шасси начала вытекать гидрожидкость из-за повреждения пневматики.
В результате инцидента никто не пострадал. Самолет отправили на техническую проверку, что привело к задержке обратного рейса в Москву на один день. Теперь он запланирован на 19 ноября в дневное время.
