Россиянка в приступе безумия пыталась зарезать трёхлетнего сына

21 октября 2025, 18:09

В Красноярске невменяемая мать предстанет перед судом после нападения на сына

Фото: Istock/PaulBiryukov

В Красноярске суд начал рассматривать уголовное дело о покушении на жизнь ребёнка. 37-летняя местная жительница нанесла ножевые ранения своему трёхлетнему сыну. Подробности сообщает «КП-Красноярск».