Россиянка в приступе безумия пыталась зарезать трёхлетнего сына
В Красноярске суд начал рассматривать уголовное дело о покушении на жизнь ребёнка. 37-летняя местная жительница нанесла ножевые ранения своему трёхлетнему сыну. Подробности сообщает «КП-Красноярск».
Инцидент произошёл в августе. Участковый во время планового обхода постучал в квартиру общежития. Женщина открыла ему с ножом в руке и в окровавленной одежде. Она сообщила, что ранила сына. Полицейский обнаружил на диване тяжелораненого мальчика под одеялом.
Сотрудник полиции сразу вызвал скорую помощь. Медики заявили, что они подоспели вовремя. Ребёнок прошёл лечение, его жизни теперь ничто не угрожает. Следствие установило, что у женщины хроническое психическое расстройство.
Она перестала принимать лекарства, и её состояние ухудшилось. Экспертиза показала, что во время нападения она не осознавала свои действия и не контролировала их.
Ранее под окнами многоэтажки в Перми обнаружили разорванное женское тело.
Читайте также: