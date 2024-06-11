В квартире петербуржца обнаружили расчленённое тело

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В квартире петербуржца было обнаружено расчлененное тело. Об этом пишет «РЕН ТВ».
Сообщается, что утром 11 июня молодой человек выбежал на улицу Бадаева. Там он начал кидаться на прохожих с отверткой. Местные жители вызвали полицию. Мужчина начал убегать от приехавших стражей порядка, но в один момент решил напасть на одного из сотрудников полиции. Правоохранители попытались задержать дебошира. Он оказал сопротивление и был ранен в ногу, его госпитализировали.
В его квартире был найден расчлененный труп. Тело человека было разрублено топором.
Ранее сообщалось, что в Дагестане, семилетнюю девочку унесло селевым потоком. По неофициальной информации, инцидент произошел в районе села Кижани. Девочка и ее мать возвращались с поля домой, когда произошел инцидент. Тело ребенка обнаружили в 2 км от места происшествия. Лавина с грязью унесла по меньшей мере один автомобиль, но, к счастью, люди успели избежать бедствия.
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В его квартире был найден расчлененный труп. Тело человека было разрублено топором.
Ранее сообщалось, что в Дагестане, семилетнюю девочку унесло селевым потоком. По неофициальной информации, инцидент произошел в районе села Кижани. Девочка и ее мать возвращались с поля домой, когда произошел инцидент. Тело ребенка обнаружили в 2 км от места происшествия. Лавина с грязью унесла по меньшей мере один автомобиль, но, к счастью, люди успели избежать бедствия.
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Дарья Осипова