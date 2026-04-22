Россиянина депортировали из Доминиканы за неуплату налогов на 1,1 млрд рублей

22 апреля 2026, 09:20

Из Доминиканской Республики депортировали гражданина России, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 1,1 млрд рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем канале в мессенджере Max.





По версии следствия, с 2017 по 2020 год мужчина являлся бенефициарным совладельцем и фактическим руководителем коммерческого предприятия. Вместе с сообщниками он предоставлял в налоговые органы декларации с ложными сведениями, уклоняясь от уплаты НДС.



После возбуждения уголовного дела фигурант попытался скрыться за границей, и его объявили в международный розыск. Однако через некоторое время беглеца нашли и задержали в Доминикане.

«Сегодня в аэропорту города Санто-Доминго сотрудники компетентных органов Доминиканской Республики передали российским полицейским гражданина нашей страны, объявленного в розыск по каналам Интерпола», — написала Волк.