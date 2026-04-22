В Петербурге легковушка пробила ограждение и рухнула в Обводный канал
Легковушка на рассвете пробила ограждение у Лермонтовского проспекта и рухнула в Обводный канал в Адмиралтейском районе Петербурга. Двое мужчин получили травмы. Об этом пишет «Фонтанка».
Сигнал о происшествии у дома 54 поступил спасателям в 05:53. Медики увезли пострадавших в больницу. Сотрудники поисково-спасательной службы подняли машину из воды автокраном. К операции привлекли 15 человек и три единицы техники.
Очевидцы сообщили о снесенном ограждении и разбитом автомобиле у перекрестка Обводного канала и Лермонтовского проспекта. Серьезных заторов на участке «Яндекс.Карта» не фиксирует.
Ранее стало известно, что в Петербурге промышленный альпинист спас собаку, которая оказалась запертой на балконе восьмого этажа без еды и воды.
Читайте также: