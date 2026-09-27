Россиянина экстренно спустили с лестницы «Храма Тигровой пещеры» в Таиланде
Россиянин почувствовал себя плохо на 800-й ступени знаменитой лестницы «Храма Тигровой пещеры» в Таиланде, и его экстренно эвакуировали. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
40-летний турист поднимался на вершину скалы к храму Ват Тхам Суа в провинции Краби. Внезапно у него закружилась голова, появилась сильная слабость и предобморочное состояние. Он не мог идти дальше.
На помощь пришли спасатели вместе с полицией. Специалисты спустили россиянина с горы на носилках и передали медикам, после чего его доставили в местную больницу. Сейчас с ним всё хорошо.
Известно, что сам подъём к храму становится испытанием даже для подготовленных туристов. К смотровой площадке ведёт около 1,2 тыс. очень крутых и порой высоких ступеней, которые преодолевают далеко не все.
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