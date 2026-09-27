Россиянина экстренно спустили с лестницы «Храма Тигровой пещеры» в Таиланде

27 сентября 2026, 14:28

Фото: Istock/AvigatorPhotographer

Россиянин почувствовал себя плохо на 800-й ступени знаменитой лестницы «Храма Тигровой пещеры» в Таиланде, и его экстренно эвакуировали. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.