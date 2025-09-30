Daily Mail: в США задержали мужчину за попытку перелезть через забор Белого дома
Секретная служба США задержала мужчину, который попытался проникнуть на территорию Белого дома. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на неназванного представителя службы.
Сотрудники службы быстро отреагировали на ситуацию. Они вывели мужчину с территории в наручниках.
Белый дом — официальная резиденция американского президента, расположенная в Вашингтоне, округ Колумбия. Его охраняют сотрудники секретной службы США, которые обеспечивают безопасность главы государства, вице-президента и членов их семей. Заказчиком строительства Белого дома стал первый президент США Джордж Вашингтон.
