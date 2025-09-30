Свадебный танец обернулся трагедией: жених упал замертво

30 сентября 2025, 07:50

В Египте жених умер во время свадебного танца с невестой

Фото: iStock/Andrey Sayfutdinov

В Египте во время свадьбы произошла ужасная трагедия. Жених Ашраф Абу Хакам внезапно потерял сознание и упал на пол во время танца с невестой. Об этом пишет Gulf News.