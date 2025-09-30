Свадебный танец обернулся трагедией: жених упал замертво
В Египте во время свадьбы произошла ужасная трагедия. Жених Ашраф Абу Хакам внезапно потерял сознание и упал на пол во время танца с невестой. Об этом пишет Gulf News.
Гости сразу бросились на помощь, но, к сожалению, не смогли его реанимировать. Прибывшие медики установили, что у молодого человека остановилось сердце. Причины произошедшего не раскрываются. Этот инцидент потряс всех присутствующих и оставил незабываемый след в памяти гостей.
Ранее стало известно, что мужчина из Аргентины, которого считали погибшим, явился на собственные похороны.
До этого в Китае местная жительница провалилась в заброшенный колодец со змеями и провела там 54 часа.
Читайте также: