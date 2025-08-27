Жительницу Забайкалья осудили на пять лет за оправдание взрыва Крымского моста

27 августа 2025, 08:21

Фото: iStock/Sergey Denisenko

Второй Восточный окружной военный суд вынес приговор жительнице Забайкальского края, признанной виновной в оправдании терроризма и призывах к террористической деятельности. Женщина 1968 года рождения была осуждена на 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Об этом пишет РИА Новости.