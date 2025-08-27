Жительницу Забайкалья осудили на пять лет за оправдание взрыва Крымского моста
Второй Восточный окружной военный суд вынес приговор жительнице Забайкальского края, признанной виновной в оправдании терроризма и призывах к террористической деятельности. Женщина 1968 года рождения была осуждена на 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Об этом пишет РИА Новости.
Согласно информации, предоставленной региональной антитеррористической комиссией, обвинение основывалось на том, что подсудимая регулярно размещала в мессенджере Telegram сообщения, в которых оправдывала действия украинских спецслужб, включая взрыв Крымского моста, и призывала к осуществлению террористических актов в отношении президента Российской Федерации.
Прокуратура Забайкальского края поддержала обвинительный приговор. На данный момент решение суда не вступило в законную силу.
Крымский мост боевики взрывали несколько раз, включая: 8 октября 2022 года (взрыв фуры на автомобильной части), 17 июля 2023 года (атака надводными беспилотниками) и 3 июня 2025 года (подрыв опор на подводной части моста).
