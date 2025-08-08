Россиянка скончалась на пляже в Турции
Российская туристка скончалась на одном из пляжей курортного города Аланья в Турции. Об этом сообщает местное издание Sabah.
Трагический инцидент произошёл во время отдыха 58-летней Елены Бобковой на пляже. Очевидцы, заметив ухудшение состояния туристки, незамедлительно вызвали скорую помощь.
Прибывшие на место врачи оказали помощь, однако спасти женщину не удалось. Точная причина смерти пока неизвестна. По одной из версий, россиянка скончалась от сердечного приступа.
Для установления всех обстоятельств произошедшего и точной причины смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза.
