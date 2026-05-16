Россиянина обвинили в домогательстве и арестовали в Турции

Mash: турецкая полиция арестовала россиянина по обвинению в домогательстве

В Турции арестовали российского туриста после конфликта с местным жителем, который обвинил его в домогательствах. Инцидент произошёл в отеле Corendon Hydros Club Kemer в Кемере, сообщает Telegram-канал Mash.





Супруги Анна и Виктор Трохины находились на вечеринке в гостинице, где у Виктора возникла ссора с гражданином Турции по имени Волкан. По словам Анны, мужчины обменялись оскорблениями и разошлись. На следующий день Волкан подал заявление в полицию, утверждая, что конфликт вызвало неуместное поведение россиянина.



Туриста задержали прямо в отеле и доставили в СИТО Антальи без проведения проверки и опроса свидетелей. Анна обратилась в Генеральное консульство РФ. Также с ней связался центр поддержки туристов, специалисты которого помогли выработать дальнейший план действий и найти адвоката.



Через шесть дней супруга задержанного должна вылететь в Россию. При этом дату судебного заседания до сих пор не назначили.



