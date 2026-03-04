Девушка нашла в купленном плюшевом медведе прах человека
18-летняя жительница Великобритании Милли Роуленд купила в благотворительном магазине плюшевого медведя за пять фунтов стерлингов (около 519 рублей), но вскоре обнаружила внутри игрушки маленький пакет с человеческим прахом.
Как пишет Daily Mail, вместе с ним в медведе лежали календарь и список дат. Девушка предположила, что находка настоящая, и рассказала о случившемся в соцсетях.
Уже на следующий день с ней связалась женщина по имени Эйд Кэхилл и сообщила, что прах принадлежит её покойной матери. Роуленд передала медведя семье умершей, а Кэхилл поблагодарила её за помощь, не уточнив, как игрушка оказалась среди пожертвованных вещей.
