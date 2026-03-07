Россиянина оштрафовали за картинку 12-летней давности

07 марта 2026, 11:19

Жителя Камчатки оштрафовали за демонстрацию символики сатанистов* во «ВКонтакте»

Фото: Istock/Pattanaphong Khuankaew

На Камчатке суд оштрафовал местного жителя за публикацию изображения с пентаграммой, которую он выложил на своей странице в соцсети 12 лет назад. Подробности сообщает РИА Новости.