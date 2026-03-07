Россиянина оштрафовали за картинку 12-летней давности
На Камчатке суд оштрафовал местного жителя за публикацию изображения с пентаграммой, которую он выложил на своей странице в соцсети 12 лет назад. Подробности сообщает РИА Новости.
Мужчина разместил три картинки с запрещённой символикой в соцсети «ВКонтакте» в 2013, 2017 и 2020 годах. На одной из них мужчина стоял у доски и рисовал пентаграмму в круге. В отношении жителя составили административный протокол по статье о демонстрации символики экстремистской организации — международного движения сатанистов*.
Адвокат обвиняемого заявил об истечении сроков давности по этим нарушениям. Сам мужчина пояснил, что с 2019 года практически не пользовался страницей и не проверял старые записи. Суд не согласился с защитой: мужчина не удалил запрещённые картинки, поэтому демонстрация продолжилась. Его признали виновным и оштрафовали на тысячу рублей.
Читайте также: