В Коврове подросток угнал экскаватор с помощью ножа и отправился за продуктами

07 марта 2026, 09:44

В Коврове будут судить подростка за угон экскаватора и кражу из супермаркета

Фото: Прокуратура Владимирской области

В Коврове будут судить 16-летнего подростка. В ноябре 2025 года он угнал экскаватор, а спустя две недели обокрал супермаркет. Об этом сообщили в прокуратуре Владимирской области.