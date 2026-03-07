В Коврове подросток угнал экскаватор с помощью ножа и отправился за продуктами
В Коврове будут судить 16-летнего подростка. В ноябре 2025 года он угнал экскаватор, а спустя две недели обокрал супермаркет. Об этом сообщили в прокуратуре Владимирской области.
По информации ведомства, инцидент произошёл на улице Чайковского. Местный житель заметил неприпаркованный экскаватор KOMATSU. Кабина техники оказалась незапертой.
Ключей внутри не было, однако молодой человек смог завести двигатель при помощи обычного ножа. Совершив непродолжительную поездку, он извлёк нож из замка зажигания и скрылся. Через две недели фигурант совершил ещё одно преступление — кражу продуктов из супермаркета.
Уголовное дело, возбужденное по фактам угона и кражи, передали в Ковровский городской суд для рассмотрения по существу. Подростку грозит наказание вплоть до реального лишения свободы.
