В Саратовской области мальчик полез на сугроб и провалился в коллектор
В посёлке Базарный Карабулак Саратовской области очевидцы спасли мальчика, который провалился в коллектор. Об этом сообщает портал «Регион 64».
Инцидент произошёл днём 5 марта в районе моста на улице Некрасова. Ребёнок перелез через ограждение моста и забрался на большой сугроб. В какой-то момент снег под ним просел, и мальчик оказался в коллекторе.
Выбраться самостоятельно он не мог — прохожие увидели это и поспешили на помощь. Мужчины помогли провалившемуся выбраться из западни. Ребёнок не пострадал, врачи ему не потребовались.
Ранее сообщалось о происшествии в Ингушетии, где шестилетний мальчик случайно выстрелил себе в висок из пистолета. До этого в Астраханской области школьник провалился под лёд и утонул на глазах у очевидцев.
