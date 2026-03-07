Достижения.рф

В Саратовской области мальчик полез на сугроб и провалился в коллектор

В Базарном Карабулаке прохожие достали ребёнка из коллектора
Фото: Istock/Iuliia Alekseeva

В посёлке Базарный Карабулак Саратовской области очевидцы спасли мальчика, который провалился в коллектор. Об этом сообщает портал «Регион 64».



Инцидент произошёл днём 5 марта в районе моста на улице Некрасова. Ребёнок перелез через ограждение моста и забрался на большой сугроб. В какой-то момент снег под ним просел, и мальчик оказался в коллекторе.

Выбраться самостоятельно он не мог — прохожие увидели это и поспешили на помощь. Мужчины помогли провалившемуся выбраться из западни. Ребёнок не пострадал, врачи ему не потребовались.

Ранее сообщалось о происшествии в Ингушетии, где шестилетний мальчик случайно выстрелил себе в висок из пистолета. До этого в Астраханской области школьник провалился под лёд и утонул на глазах у очевидцев.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0