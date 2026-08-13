В Москве задержали мужчину, которого обвиняют в покушении на изнасилование девушки
Ночью на Чонгарском бульваре 28-летний мужчина, по предварительным данным, напал на 25-летнюю москвичку. Девушка сумела оказать сопротивление и уйти. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
Следователи возбудили уголовное дело о покушении на изнасилование. Подозреваемого вскоре нашли и задержали. Мужчине предъявили обвинение. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
Если на вас напали или вы чувствуете непосредственную угрозу, постарайтесь как можно скорее уйти в безопасное место. Главное — не вступать в схватку, а создать дистанцию и добраться до людей, света, открытого магазина, подъезда с консьержем или транспорта.
Громко и конкретно кричите: «Помогите! Напали! Вызовите 112!» — это привлекает внимание лучше, чем просто крик. Если нужно, резко оттолкните нападающего, вырвитесь или используйте простые действия, чтобы освободиться и убежать. Цель — не победить, а выиграть несколько секунд для бегства.
Могут помочь громкая сирена в телефоне, фонарик, личная сигнализация или перцовый баллончик, если его ношение законно там, где вы находитесь, и вы умеете им пользоваться. Если требуют вещи, лучше отдать их: жизнь и здоровье важнее имущества.
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