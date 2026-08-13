В Москве задержали мужчину, которого обвиняют в покушении на изнасилование девушки

13 августа 2026, 10:29

Девушка отбилась от предполагаемого насильника на юге Москвы

Фото: iStock/blinow61

Ночью на Чонгарском бульваре 28-летний мужчина, по предварительным данным, напал на 25-летнюю москвичку. Девушка сумела оказать сопротивление и уйти. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».