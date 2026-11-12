Россиянина отправили в колонию за перевод в 700 рублей знакомому на билет

12 ноября 2026, 12:48

Правозащитница Меркачева: россиянин перевел деньги знакомому и получил 9 лет

Фото: istockphoto/simpson33

Суд в Благовещенске приговорил 37-летнего местного жителя Дениса к девяти годам лишения свободы по делу о финансировании терроризма. Поводом стал перевод в 700 рублей знакомому на билет до Москвы в 2022 году. Об этом сообщает телеграм-канал «Кровавая барыня» со ссылкой на правозащитницу Еву Меркачеву.





По словам спикера, знакомый, которому перевели деньги, также попадал в поле зрения правоохранителей — претензии к нему касались симпатий к запрещенным украинским организациям. Однако мужчину освободили из-за диагностированного психического заболевания.



Правозащитница отметила, что фактически Денис получил срок за перевод 700 рублей психически больному человеку. Доказательств того, что он намеренно содействовал какой-либо террористической организации, по ее данным, нет. Меркачева добавила, что другие претензии следствия к Денису в известной ей части материалов дела не отразили.





«У того, который здоров, был единственный мотив — взять и помочь, чтобы он вернулся просто домой. Перевести эти деньги на билет. Это все, что он хотел», — приводит ее слова канал.