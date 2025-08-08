Россиянина-подростка осудят за преступление в Татарстане
В Татарстане перед судом предстанет молодой человек, совершивший преступление в подростковом возрасте, сообщает следственное управление Следственного комитета России по региону.
По версии следствия, инцидент произошёл в Набережных Челнах в июне: будучи ещё несовершеннолетним, он похитил телефон у друга своей возлюбленной и обманным путём получил доступ к банковским реквизитам владельца.
Через мобильное приложение он попытался перечислить 119 тысяч рублей, однако банк заблокировал подозрительные операции. Расследование завершено, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось и о других преступлениях: две россиянки избили пенсионерку шваброй, пригрозили ей ножом и ограбили; похищенные деньги они тратили в магазинах и на маркетплейсах. Также стало известно о нападении на квартиру, где спал ребёнок — его совершила пара пенсионеров.
Читайте также: