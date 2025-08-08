Россиянина-подростка осудят за преступление в Татарстане

08 августа 2025, 22:47

Юношу осудят за кражу телефона у друга девушки в Татарстане

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

В Татарстане перед судом предстанет молодой человек, совершивший преступление в подростковом возрасте, сообщает следственное управление Следственного комитета России по региону.