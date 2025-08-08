Движение в сторону Москвы по трассе М-4 парализовано из-за ДТП с 9 машинами
Движение в сторону Москвы по трассе М‑4 «Дон» было частично парализовано в Рамонском районе из‑за массового ДТП, сообщает пресс‑служба местного ГУ МВД.
По их данным, сегодня в 14:00 на 501‑м километре в направлении Москвы столкнулись девять автомобилей; в результате движение затруднено на участке с 501‑го по 489‑й км. Пострадавших в аварии не зафиксировано.
Ранее сообщалось о другом серьезном столкновении в Московской области, где у легкового автомобиля оторвало крышу при лобовом ударе с большегрузом. Очевидцы сняли последствия инцидента: у машины смят кузов, разбиты стекла, часть деталей разлетелась по проезжей части. В результате того ДТП водитель, его жена и трехмесячный внук получили несовместимые с жизнью травмы.
Также ранее в сети появилась информация о жестком столкновении иномарки со скорой помощью в Череповце.
