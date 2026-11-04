Россиянина похитили из-за накоплений в криптовалюте

04 ноября 2026, 11:19

Шесть мужчин человек похитили петербуржца ради криптовалюты на 5,5 млн рублей

Фото: iStock/Chinnapong

Преступная группа из шести человек похитила жителя Санкт-Петербурга ради криптовалюты на 5,5 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по городу в своем телеграм-канале.