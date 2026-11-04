Россиянина похитили из-за накоплений в криптовалюте
Преступная группа из шести человек похитила жителя Санкт-Петербурга ради криптовалюты на 5,5 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по городу в своем телеграм-канале.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело о грабеже в особо крупном размере и похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений. Обвиняемыми по нему проходят мужчины в возрасте от 24 до 40 лет.
По версии следствия, двое злоумышленников узнали, что у потерпевшего есть накопления в криптовалюте. 16 октября они предложили четверым знакомым напасть на мужчину и завладеть его средствами. Фигуранты силой посадили потерпевшего в свой автомобиль и потребовали отдать им деньги. Тот согласился и перевел агрессорам криптовалюту на сумму не менее 5,5 млн рублей. В ведомстве подчеркнули, что всех причастных установили и задержали.
Суд избрал обвиняемым меру пресечения: одного отправили под домашний арест, остальных поместили в следственный изолятор. Сейчас следователи продолжают выяснять все детали инцидента.
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