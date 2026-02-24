24 февраля 2026, 18:28

Хинштейн: В Курске четыре человека отравились угарным газом и не выжили

Фото: istockphoto/Nataliya Rodina

В Курске в многоквартирном доме на улице Харьковской, по предварительным данным, произошло отравление угарным газом. В результате погибли четыре человека — трое мужчин и одна женщина. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.