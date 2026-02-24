В Курске четыре человека отравились угарным газом
Хинштейн: В Курске четыре человека отравились угарным газом и не выжили
В Курске в многоквартирном доме на улице Харьковской, по предварительным данным, произошло отравление угарным газом. В результате погибли четыре человека — трое мужчин и одна женщина. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.
Также, по его словам, ещё одна женщина выжила, но сейчас находится в больнице в тяжёлом состоянии. Глава региона выразил соболезнования семьям погибших и пообещал оказать им необходимую помощь.
На месте работают оперативные службы. Причины произошедшего устанавливаются.
Ранее полуторагодовалого ребенка спасли из заблокированного автомобиля в Москве.
Читайте также: