В Мытищах 7-летнюю девочку насмерть придавило бетонным забором

Фото: прокуратура Московской области
В подмосковных Мытищах бетонный забор упал на семилетнюю девочку, ребёнок скончался на месте. Об этом сообщает прокуратура Московской области.
«По предварительным данным, 31 марта примерно 17 часов 05 минут в 1-м Рупасовском переулке г. Мытищи обнаружено тело малолетней 2016 года рождения с телесными повреждениями, полученными при падении на нее бетонной секции забора», — говорится в сообщении ведомства.
Ребёнок получил травмы, несовместимые с жизнью. Девочка скончалась на месте ещё до приезда скорой помощи. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагедии.
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Элина Позднякова