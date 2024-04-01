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В Мытищах 7-летнюю девочку насмерть придавило бетонным забором

01 апреля 2024, 11:13
Фото: прокуратура Московской области

Фото: прокуратура Московской области

В подмосковных Мытищах бетонный забор упал на семилетнюю девочку, ребёнок скончался на месте. Об этом сообщает прокуратура Московской области.
«По предварительным данным, 31 марта примерно 17 часов 05 минут в 1-м Рупасовском переулке г. Мытищи обнаружено тело малолетней 2016 года рождения с телесными повреждениями, полученными при падении на нее бетонной секции забора», — говорится в сообщении ведомства.

Ребёнок получил травмы, несовместимые с жизнью. Девочка скончалась на месте ещё до приезда скорой помощи. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагедии.


По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

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У станции Виноградово из-за разлива реки перекрыли мост
01 апреля 2024, 11:15

Фото: Istockphoto / Kennethjensen1971

В Воскресенском городском округе временно закрыли для движения автомобилей мост у железнодорожной станции Виноградово. Причина - разлив реки Москвы, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Движение автомобилей через железнодорожный переезд вблизи станции Виноградово закрыто с 8:00 до 17:30. Автобусы маршрута №34 проследуют до остановки «РМЗ», а автобусы маршрута №40 до завершения работ не будут заезжать в село Ашитково», – говорится в сообщении
Ранее из-за поднятия уровня воды в реке Москве временно ограничили проезд транспорта по Митяевском мосту в Коломне. Пешеходы пользуются мостом в штатном режиме. Помимо этого, автомобильное движение ограничено на мосту в Озёрах.

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Взрывчатка сдетонировала в чайхане в Воронеже
01 апреля 2024, 11:04

Фото: iStock/Motortion

Взрыв в чайхане в Воронеже произошёл из-за подложенной взрывчатки. Об этом пишет Mash.
Взрыв в воронежской чайхане произошёл в ночь на 1 апреля примерно в 03:00. В это время в заведении никого не было, поэтому пострадавших нет. В кафе выбило стёкла, а на место оперативно прибыли сотрудники полиции.

Эксперты предварительно установили, что в заведении сдетонировало взрывное устройство. По некоторым данным, взрывчатку туда могли подложить конкуренты владельца. Сейчас полиция выясняет круг лиц неприятелей бизнесмена.

Напомним, 1 апреля стало известно, что в одном из воронежских кафе произошел взрыв. В настоящее время на месте ЧП работает следственно-оперативная группа.

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#сотрудники
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Взрыв произошел в воронежском кафе
В одном из кафе Воронежа произошел взрыв, в здании повреждены стекла
01 апреля 2024, 10:56

Фото: Istock/Sergii Vasylchenko

В одном из воронежских кафе произошел взрыв, на месте работает следственно-оперативная группа, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталью Куликову.
«В отдел полиции №6 УМВД России по г. Воронежу поступило сообщение о повреждении витринных стекол в одном из кафе, расположенных на улице Ленина, и последующем хлопке внутри помещения. На месте работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства», — сказала Куликова.
Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* пригрозил терактами на железной дороге, которая будет проходить через новые регионы РФ.

Речь идёт о железной дороге между Ростовом-на-Дону и Крымом, которую Россия введёт в эксплуатацию до конца этого года.

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На руднике «Пионер» завершили спасательную операцию
01 апреля 2024, 10:53

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Спасательная операция на руднике «Пионер» прекращена. Об этом сообщает администрация рудника АО «Покровский рудник».
Отмечается, что завершение спасательной операции связано с риском повторного обвала. Скважины, которые пробурили на руднике, показали что все горизонты, где могли находиться люди, затоплены водой, глиной и льдом.

По информации источника, семьи погибших в руднике «Пионер» горняков получат выплату в размере годового заработка. Дети будут получать выплаты вплоть до совершеннолетия.

Напомним, обрушение породы на руднике произошло 18 марта. С этого дня под завалами находятся 13 человек. Все они – сотрудники подрядной организации, которая специализируется на горнопроходческих и горнокапитальных работах. С ними нет никакой связи.

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«Парень из простой крестьянской семьи»: появились подробности жизни террориста Мирзоева*
Мать террориста Мирзоева*: у сына не было проблем с властями Таджикистана
01 апреля 2024, 10:49

Фото: iStock/Diy1

Террорист Далерджон Мирзоев*, участвовавший в теракте в «Крокус Сити Холле», является парнем из простой крестьянской семьи и не имел проблем с властями Таджикистана. Об этом рассказала его мать, чьи слова приводит РИА Новости.
«Мой сын не пошёл бы на это грязное дело. Он разумный парень. Здесь (в Таджикистане – ред.) он перебивался случайными заработками. Ему хватало денег только на пропитание. Он не мог стать человеком, который пошёл бы на это дело. Здесь судимостей у него не было, не было и проблем с властями. Он – простой парень из бедной крестьянской семьи», — рассказала мать Мирзоева*.

Ранее его отец также рассказывал, что сын жаловался на проблемы в Москве и планировал вернуться на родину 24 или 25 марта. По словам родителя, из России Мирзоев* регулярно звонил в Таджикистан своей маме, жене и сестре, а также присылал им деньги.

32-летний Мирзоев* является гражданином Таджикистана. В ходе суда он полностью признал свою вину в совершении теракта. На родине у террориста остались жена и четверо детей.

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*внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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В Подмосковье выявили двух лжетрактористов
01 апреля 2024, 10:20

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Двух человек с поддельными удостоверениями тракториста-машиниста выявили в Московской области специалисты инспекции Управления гостехнадзора министерства экологии и природопользования региона, сообщает пресс-служба ведомства.
«Один случай произошёл в Богородском округе. Там человек обратился в Управление для замены удостоверения тракториста-машиниста. Однако проверка показала, что принесённый им документ является подделкой», — рассказал глава Минэкологи области Тихон Фирсов.
Второго тракториста с поддельным удостоверением вычислили в Рузском городском округе в ходе проведения техосмотра трактора.

Материалы в отношении трактористов с поддельными удостоверениями направлены в полицию.

Ранее поддельные удостоверения трактористов были выявлены у водителей в Мытищах, Чехове и Люберцах.

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Под Ростовом задержали мужчину, вступившего в террористическую организацию
01 апреля 2024, 10:12

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Сотрудники ФСБ в Ростовской области вычислили и задержали мужчину, который вступил в террористическую организацию и был готов совершить теракт или диверсию на территории России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.
«Находясь на территории Ростовской области, мужчина связался с представителем террористической организации и подтвердил свое участие в ней», — говорится в сообщении ведомства.

При этом мужчина также заявил, что готов совершить диверсии или теракты на территории России в интересах организации. Он задержан. Ведутся следственные действия.

Накануне сообщалось, что спецназ ФСБ в Махачкале и Каспийске заблокировал в многоквартирных домах группы лиц, которые подозреваются в причастности к деятельности террористических групп. Жителей близлежащих домов эвакуировали.

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В Подмосковье поймали банду лжегазовщиков
01 апреля 2024, 09:13

Фото: iStock/YakobchukOlena

Группу из десяти человек задержала полиция Московской области по подозрению в мошенничестве при оказании услуг по обслуживанию газового оборудования, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, члены преступной группы, выдавая себя за сотрудников газовых компаний, обходили частные дома под предлогом проверки оборудования. В ходе проверки они якобы выявляли неисправности или утечки газа и вынуждали владельца дома заключить договор на ремонт. Затем они устанавливали новое оборудование на завышенным в несколько раз ценам и скрывались», — говорится в сообщении.
Мошенников-лжегазовщиков удалось задержать. Это оказались жители Подмосковья в возрасте от 41 года до 52 лет. В ходе обысков оперативники изъяли в местах проживания задержанных поддельные удостоверения сотрудников службы газа, печати, бланки договоров, спецодежду, газоанализаторы и кассовые аппараты.

Полиции уже удалось установить причастность группы к шести преступлениям. Расследование продолжается. На время следствия суд оставил задержанных под стражей.

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#московская область
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Жена террориста Мирзоева* попала в реанимацию, узнав о теракте в «Крокусе»
01 апреля 2024, 08:36

Фото: iStock/peterscode

Жена террориста Далерджона Мирзоева*, который совершил теракт в «Крокус сити холле», попала в больницу после того, как узнала о происшествии. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на соседку родителей преступника.
«Услышав новость о теракте, сразу потеряла сознание, и до сих пор лежит в больнице в реанимации», — рассказала соседка.

Ранее родители Мирзоева* принесли свои соболезнования семьям погибших и пострадавшим в теракте. Мать террориста сказала, что выражает соболезнования всем матерям, сестрам погибших и пострадавшим людям. Она отметила, что до сих пор не может поверить, что ее сын способен на такой зверский поступок. Слова соболезнования выразил и супруг женщины.

32-летний Мирзоев* является гражданином Таджикистана. В ходе суда он полностью признал свою вину в совершении теракта. На родине у террориста остались жена и четверо детей.


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*внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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