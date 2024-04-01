В Мытищах насмерть придавило бетонным забором дочь сотрудников НИИ Минобороны

Фото: прокуратура Московской области
В Мытищах дочь сотрудников научно-исследовательского института Минобороны РФ придавило бетонной плитой рядом с местом работы родителей. Об этом пишет Baza.
В подмосковной прокуратуре сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Выясняются все обстоятельства трагедии. Дело находится под контролем Мытищинской прокуратуры.
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