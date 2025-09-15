Россиянина приговорили в Дании к шести годам заключения

15 сентября 2025, 22:59

Россиянина Иконникова осудили в Дании за изготовление бомб и подрыв банкомата

Фото: Istock / alexeynovikov

В Дании суд вынес приговор 38-летнему россиянину, признав его виновным в изготовлении четырех самодельных бомб, подрыве банкомата и дестабилизации работы аэропорта Биллунна. Как сообщает телерадиокомпания DR, мужчине назначено шесть лет лишения свободы с последующей депортацией из страны.