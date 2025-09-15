Достижения.рф

Россиянина приговорили в Дании к шести годам заключения

Россиянина Иконникова осудили в Дании за изготовление бомб и подрыв банкомата
Фото: Istock / alexeynovikov

В Дании суд вынес приговор 38-летнему россиянину, признав его виновным в изготовлении четырех самодельных бомб, подрыве банкомата и дестабилизации работы аэропорта Биллунна. Как сообщает телерадиокомпания DR, мужчине назначено шесть лет лишения свободы с последующей депортацией из страны.



Согласно материалам дела, обвиняемый по имени Иконников создал и хранил порядка килограмма взрывчатых веществ, которые перевозил по территории Ютландии. В апреле прошлого года он добровольно передал часть взрывчатки в полицию, обратившись в участок, расположенный в аэропорту Биллунна.

Как уточняется в сообщении DR, его действия привели к серьёзным сбоям в работе воздушной гавани, значительным расходам для экстренных служб, а также финансовым потерям авиаперевозчиков. После отбытия срока Иконников будет депортирован из Дании.

Софья Метелева

