В высотку подмосковного Дмитрова едва не врезался воздушный шар

В жилом районе Подмосковья приземлился воздушный шар
Фото: Istock/Tom Verdam

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку из-за инцидента с воздушным шаром. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



Вечером 14 сентября летательный аппарат совершил посадку в Дмитрове рядом с многоквартирным жилым домом. Аэростат выполнял тренировочный полёт по маршруту от села Батюшково до села Теряево в Московской области.

На его борту находились четыре человека. Из-за ухудшения погодных условий пилотам пришлось изменить курс. В результате шар приземлился в жилом районе. Прокуратура узнала о происшествии из сообщений в средствах массовой информации. Ведомство проверит все обстоятельства инцидента и затем примет необходимые меры.

Ольга Щелокова

