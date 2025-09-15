В высотку подмосковного Дмитрова едва не врезался воздушный шар

15 сентября 2025, 17:59

В жилом районе Подмосковья приземлился воздушный шар

Фото: Istock/Tom Verdam

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку из-за инцидента с воздушным шаром. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.