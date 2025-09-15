В высотку подмосковного Дмитрова едва не врезался воздушный шар
Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку из-за инцидента с воздушным шаром. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Вечером 14 сентября летательный аппарат совершил посадку в Дмитрове рядом с многоквартирным жилым домом. Аэростат выполнял тренировочный полёт по маршруту от села Батюшково до села Теряево в Московской области.
На его борту находились четыре человека. Из-за ухудшения погодных условий пилотам пришлось изменить курс. В результате шар приземлился в жилом районе. Прокуратура узнала о происшествии из сообщений в средствах массовой информации. Ведомство проверит все обстоятельства инцидента и затем примет необходимые меры.
Ранее неадекватный житель Екатеринбурга устроил шокирующий променад у детских площадок.
Читайте также: