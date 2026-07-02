Россиянина приговорили за сборку взрывных устройств на дому
В Ростове-на-Дону суд вынес приговор мужчине по делу о содействии террористической деятельности. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе инстанции.
Суд признал Сергея Продуха виновным по статьям 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»), 223.1 УК РФ («Незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств») и 222.1 УК РФ («Незаконное приобретение, хранение и ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).
По данным Фемиды, с октября 2021 года по апрель 2023 года, находясь в Краснодаре, осужденный совершил пять денежных переводов в адрес запрещенной в РФ организации. Кроме того, следствие установило, что в августе 2024 года по месту жительства в Республике Адыгея мужчина изготовил самодельное взрывчатое вещество из имевшихся у него компонентов, после чего собрал девять самодельных взрывных устройств. Они хранились у него дома до обнаружения и изъятия сотрудниками правоохранительных органов.
По итогам рассмотрения дела суд назначил Сергею Продуху наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также ему предстоит выплатить штраф в размере 210 тысяч рублей.
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