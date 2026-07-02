Россиянина приговорили за сборку взрывных устройств на дому

02 июля 2026, 21:26

В Ростове-на-Дону осудили помогавшего террористам мужчину

Фото: istockphoto/simpson33

В Ростове-на-Дону суд вынес приговор мужчине по делу о содействии террористической деятельности. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе инстанции.